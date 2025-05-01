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«Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера

«Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера
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Московское «Динамо» в социальных сетях объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.

«ФК «Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу — под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото. Желаем Марцелу удачи в дальнейшей карьере», — написала клубная пресс-служба «Динамо».

Напомним, «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 47 очков за 26 матчей.

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