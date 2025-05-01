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Константин Тюкавин рассказал, как отказался от предложения «Зенита»

Константин Тюкавин рассказал, как отказался от предложения «Зенита»
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как отверг предложение санкт-петербургского «Зенита».

«Что можно по этому поводу рассказать? Я не видел никакой бумаги, ни с кем не встречался. Всё только со слов Николаича [Сафонова]. Он мне рассказывал, что были какие-то звонки, встречи, предложения. Но мы сразу же решили, что я остаюсь в «Динамо», – приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

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Напомним, Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода.

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