Тьерри Анри высказался об отмене правила преимущества выездного гола в турнирах УЕФА

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри затронул тему отмены правила преимущества выездных голов после матча «Барселоны» и «Интера» (3:3). Тьерри недоволен отменой этого правила в Лиге чемпионов.

«Я знаю, что раньше правила долгое время были другими, и нам придётся принять новые, но вне эфира я бы поговорил с Джейми Каррагером и спросил: «Как можно забить три гола в гостях и не иметь преимущества?»

Для меня выездные голы имели огромное значение. Ты забиваешь три гола в гостях, и у тебя нет преимущества, дома всё начинается при 0:0.

Но я не думал, что «Интер» выступит вот так, судя по их игре в последнее время», – цитирует слова Анри Marca.

Напомним, правило выездного гола в клубных турнирах УЕФА было отменено перед сезоном-2021/2022.