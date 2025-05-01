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22:00 Мск
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Тьерри Анри высказался об отмене правила преимущества выездного гола в турнирах УЕФА

Тьерри Анри высказался об отмене правила преимущества выездного гола в турнирах УЕФА
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри затронул тему отмены правила преимущества выездных голов после матча «Барселоны» и «Интера» (3:3). Тьерри недоволен отменой этого правила в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Я знаю, что раньше правила долгое время были другими, и нам придётся принять новые, но вне эфира я бы поговорил с Джейми Каррагером и спросил: «Как можно забить три гола в гостях и не иметь преимущества?»

Для меня выездные голы имели огромное значение. Ты забиваешь три гола в гостях, и у тебя нет преимущества, дома всё начинается при 0:0.

Но я не думал, что «Интер» выступит вот так, судя по их игре в последнее время», – цитирует слова Анри Marca.

Напомним, правило выездного гола в клубных турнирах УЕФА было отменено перед сезоном-2021/2022.

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