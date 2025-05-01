Червиченко считает, что Личка не виноват в неудовлетворительных результатах «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на отставку Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

«Увольнение Лички — выбор каждого. Возможно, руководству «Динамо» кажется, что проблемы команды из-за Лички, но мне так не кажется. Мне нравился этот тренер, и «Динамо» смотрелось неплохо. То, что нападающие команды не могут с трёх-пяти метров попасть в ворота и перевернуть игру, не проблема Лички. Это проблема тренеров, которые готовили футболистов с самого детства. Вряд ли Марцел виноват, что Маричаль запорол три игры «Динамо». Каждое руководство делает свои выводы. Возможно, в «Динамо» считают, что их следующий шаг будет лучше.

А возможно, решение было принято давно, просто ждали какого-то плохого результата, чтобы болельщики приняли увольнение Лички. Но возьмут другого. Но если результаты будут хуже? Как это объяснять фанатам? Надо будет предпринимать какие-то оргвыводы в отношении руководства. На мой взгляд, проблемы этого сезона не из-за Лички. Брать боснийца в «Динамо», где есть деньги, сомнительная история. Я сразу вижу хитрые движения на трансферном рынке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.