В Турции считают, что «Кайсериспор» не позволит тренеру Якировичу уйти в «Динамо»

Турецкий спортивный журналист Чагатай Челик, освещающий «Кайсериспор», считает, что турецкий клуб не позволит своему тренеру Сергею Якировичу уйти в московское «Динамо». Ранее о возможном назначении специалиста на тренерский мостик бело-голубых сообщил журналист Иван Карпов.

«Кайсериспор» очень доволен работой Якировича. Не думаю, что клуб позволит ему уйти. Только если сам тренер захочет уйти из клуба», — сказал Челик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

До переезда в Турцию Якирович работал в загребском «Динамо». Он покинул клуб в сентябре 2024 года после разгромного поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов (2:9). При этом сезоном ранее Якирович привёл загребский клуб к двум титулам — победе в чемпионате и Кубке Хорватии.