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Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Рубен Аморим высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» в атаке

Рубен Аморим высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» в атаке
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о проблемах в атаке у команды.

«Мы сосредоточены на том, чтобы помочь тем игрокам, которые у нас есть. Расмус [Хойлунд] забил в последнем матче. Видно, что у него есть талант. Джошуа [Зиркзее] талантлив, Чидозье [Оби-Мартин] талантлив.

Мы должны совершенствовать игроков, но для того, чтобы сделать лучше каждого игрока по отдельности, нужно улучшить нашу игру. Мы далеки от того, чтобы быть по-настоящему слаженной командой, которая может помогать нападающим забивать. Нам не хватает голов, и это стоило нам многих очков.

Хойлунд действительно усердно работает. В некоторых наших голах, особенно в этом турнире [Лиге Европы], он сыграл важную роль благодаря своим движениям. Думаю, что он сейчас в хорошей форме и расположении духа, чтобы провести отличный матч», – приводит слова Аморима Manchester Evening News.

Сегодня, 1 мая, «МЮ» на выезде проведёт первый полуфинальный матч Лиги Европы с испанским «Атлетиком» Бильбао. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

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