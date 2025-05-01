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Булыкин считает нереальным возвращение Сёмина в «Локомотив»

Булыкин считает нереальным возвращение Сёмина в «Локомотив»
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает нереальным возвращение Юрия Сёмина в московский клуб. Ранее появилась информация, что Сёмин может заменить Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива».

«Я думаю, это какой-то нереальный слух. Конечно, всё решает руководство, но мне кажется, что это абсолютно невозможная история. Понятно, что болельщики этого хотят и Юрий Павлович тоже хочет.

Слух этот появился, наверное, потому, что Галактионов проиграл в Кубке и не очень провёл пресс-конференцию. Поэтому есть подозрения, что может что-то произойти, но касаемо Юрия Павловича — это нереальный слух», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Гурьевым.

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