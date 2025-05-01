Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Терёхин: даже если бы «Динамо» не попало в тройку, зачем убирать Личку?

Олег Терёхин: даже если бы «Динамо» не попало в тройку, зачем убирать Личку?
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин отреагировал на отставку чешского специалиста Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.

«Отставка Лички неожиданна. Почему и для чего? Наверное, в клубе были какие-то разговоры об этом, но ещё осталось четыре тура. Какой смысл сейчас? Команда играла неплохо, но тренер же на поле не выходит. Да, потеря Тюкавина сказалась. Не понимаю, почему так резко. Даже если бы «Динамо» не попало в тройку, зачем вообще убирать Личку? Не понимаю этих телодвижений. Руководители клуба должны всё объяснить», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Официально
«Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android