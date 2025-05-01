Олег Терёхин: даже если бы «Динамо» не попало в тройку, зачем убирать Личку?

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин отреагировал на отставку чешского специалиста Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.

«Отставка Лички неожиданна. Почему и для чего? Наверное, в клубе были какие-то разговоры об этом, но ещё осталось четыре тура. Какой смысл сейчас? Команда играла неплохо, но тренер же на поле не выходит. Да, потеря Тюкавина сказалась. Не понимаю, почему так резко. Даже если бы «Динамо» не попало в тройку, зачем вообще убирать Личку? Не понимаю этих телодвижений. Руководители клуба должны всё объяснить», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.