Тренер «МЮ» Аморим высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЛЕ с «Атлетиком»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим уверен, что его футболисты готовы к полуфиналу Лиги Европы с «Атлетиком» Бильбао. Первая встреча состоится сегодня, 1 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени.
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ребята готовы. Все наши футболисты играют за сборные. Сезон был трудным во всех аспектах, но я не вижу в этом проблемы. Игроки ждут этого матча с нетерпением и способны победить. Это может изменить нашу динамику на сегодняшний день и на следующий сезон.
В каждом матче мы играем по-разному. Против «Борнмута» [в АПЛ] мы прессинговали очень высоко. С «Атлетиком» примерно то же самое. Мы посмотрим на сильные стороны соперника и будем подстраиваться», — цитирует Аморима пресс-служба УЕФА.
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