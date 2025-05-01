Юрий Сёмин: искренне жалко, что Личку уволили из «Динамо», мне нравилась его работа

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на увольнение Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

«Ничего неожиданного в отставке Лички нет. Турнирная таблица всегда определяет судьба тренера. Так во всём мире. «Динамо» вылетело из Кубка, а у клуба большие задачи — борьба за 1-2 место. Не знаю, взаимное ли это решение, но отставка произошла. Мне искренне жалко. Как тренер Личка мне нравился. Нравилась его работа и в «Оренбурге». У него росли игроки, появлялись новые молодые ребята, много болельщиков. Люди стали посещать матчи. Но главное, что команда стала узнаваемой по игре при Личке», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.