Петржела: удивлён отставкой Лички, но уважаю решение «Динамо»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на отставку Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо». Он признался, что удивлён таким решением «Динамо», но уважает его.

«Я был удивлён отставкой Лички, но я уважаю решение «Динамо». Марцел — очень хороший тренер, он обязательно найдёт работу», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Московская команда набрала 47 очков за 26 матчей. Личка работал на тренерском мостике бело-голубых с 2023 года.