Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петржела: удивлён отставкой Лички, но уважаю решение «Динамо»

Петржела: удивлён отставкой Лички, но уважаю решение «Динамо»
Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на отставку Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо». Он признался, что удивлён таким решением «Динамо», но уважает его.

«Я был удивлён отставкой Лички, но я уважаю решение «Динамо». Марцел — очень хороший тренер, он обязательно найдёт работу», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Московская команда набрала 47 очков за 26 матчей. Личка работал на тренерском мостике бело-голубых с 2023 года.

Материалы по теме
Юрий Сёмин: искренне жалко, что Личку уволили из «Динамо», мне нравилась его работа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android