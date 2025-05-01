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Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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«Ничто не спасёт наш сезон». Аморим — о возможной победе «МЮ» в Лиге Европы

«Ничто не спасёт наш сезон». Аморим — о возможной победе «МЮ» в Лиге Европы
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Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о выступлении команды в этом сезоне.

«Мы знаем, что ничто не спасёт наш сезон. Лига Европы ничего не изменит в наших проблемах, хотя она поможет нам выйти в Лигу чемпионов в следующем году [в случае победы]. Но победа в турнире может стать огромным достижением не только для команды, но и для болельщиков, и для вас, ребята. Все знают, что это действительно важно для нашего сезона. Также выход в Лигу чемпионов, участие в европейских матчах в следующем году может многое изменить в нашем клубе, даже летом.

Мы должны изменить отношение наших болельщиков с помощью последовательных и правильных решений. Вот что нам нужно совершить, чтобы вернуть этот клуб на вершину», — приводит слова Аморима пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 1 мая, «МЮ» на выезде проведёт первый полуфинальный матч Лиги Европы с испанским «Атлетиком» Бильбао. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

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