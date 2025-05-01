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Булыкин объяснил, с чем связано поражение «Локомотива» в матче Кубка России с «Ростовом»

Булыкин объяснил, с чем связано поражение «Локомотива» в матче Кубка России с «Ростовом»
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин объяснил, с чем связано поражение железнодорожников в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 27'     0:2 Голенков – 87'    

«Мне кажется, команде не хватило движения, настроя и, наверное, желания. Если посмотреть на «Ростов», то можно было увидеть, как команда двигалась, боролась и хотела победить, у них была мотивация. Также «Ростов» в плане тактики подготовился к игре, чего не скажешь про «Локомотив». В этом матче «Ростов» полностью переиграл «Локомотив», команда Галактионова не знала, что делать.

Отсутствие Батракова оказалось очень значимо. В центре поля было много брака. Всё-таки Батраков даёт очень много умных действий и быстро переводит мяч из обороны в атаку. Я думаю, его отсутствие — одна из причин, почему у команды ничего не получалось», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Гурьевым.

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