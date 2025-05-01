Булыкин объяснил, с чем связано поражение «Локомотива» в матче Кубка России с «Ростовом»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин объяснил, с чем связано поражение железнодорожников в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:2).

«Мне кажется, команде не хватило движения, настроя и, наверное, желания. Если посмотреть на «Ростов», то можно было увидеть, как команда двигалась, боролась и хотела победить, у них была мотивация. Также «Ростов» в плане тактики подготовился к игре, чего не скажешь про «Локомотив». В этом матче «Ростов» полностью переиграл «Локомотив», команда Галактионова не знала, что делать.

Отсутствие Батракова оказалось очень значимо. В центре поля было много брака. Всё-таки Батраков даёт очень много умных действий и быстро переводит мяч из обороны в атаку. Я думаю, его отсутствие — одна из причин, почему у команды ничего не получалось», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Гурьевым.