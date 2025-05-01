Юрий Белоус: кандидатура Сёмина в «Локомотиве» анекдотична

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на новости о возможном назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера железнодорожников в случае отставки Михаила Галактионова.

«Думаю, отставка Галактионова возможна после вылета «Локомотива» из Кубка России. Но надо понимать, какие задачи ставятся перед командой. Абсолютно невнятная позиция менеджмента — я не понимаю, чего хотят от «Локомотива». На сегодняшний день команда занимает то место, которого заслуживает. Мне видится, что это не столько недоработка Галактионова, сколько связано с людьми, которые возглавляют «Локомотив». Если вести речь о том, кто должен нести ответственность, это должны делать менеджеры и тренерский штаб.

«Локомотив» в своё время из пятого колеса в телеге превратился в нормальный автомобиль. Команде стоит вести речь о построении клуба: какая задача стоит и какие планируется использовать ресурсы для выполнения задачи. Уже, кто будет тренером, третий вопрос. Кандидатура Сёмина в «Локомотиве» анекдотична. Черчесов, Федотов и Хохлов — более реальные варианты на этот пост», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.