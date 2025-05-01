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Полузащитник «Ростова» Щетинин: РФС — молодцы, что сделали акцию в честь Дня Победы

Полузащитник «Ростова» Щетинин: РФС — молодцы, что сделали акцию в честь Дня Победы
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Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин высказался об акции Российского футбольного союза в честь Дня Победы. Ранее РФС запустил мемориальную кампанию «Одна на всех: команда, Родина, Победа!» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы — это серьёзный день. РФС — молодцы, что сделали эту акцию. Мы её поддержали, могу сказать много слов на этот счёт.

В Великой Отечественной войне принимал участие отец отца моей мамы, он доходил до Берлина и после остался жив. Я в матче с «Локомотивом» выходил на поле с его фотографией», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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