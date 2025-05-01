Московское «Динамо» объявило имя исполняющего обязанности главного тренера команды

Пресс-служба футбольного клуба «Динамо» Москва объявила, что Ролан Гусев будет исполнять обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона. Гусев состоял в тренерском штабе Марцела Лички, который покинул бело-голубых сегодня, 1 мая.

«Ролан Гусев — исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» до конца сезона-2024/2025. Гусев — воспитанник московского «Динамо», сыгравший за основу бело-голубых 161 матч и забивший 28 голов. Заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка УЕФА, много лет выступал за сборную. В тренерский штаб динамовцев Ролан Александрович вошёл летом 2023 года. Ранее он работал с молодёжной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодёжную футбольную лигу, а также в академии армейцев и в юношеских сборных России. Обладатель тренерской лицензии УЕФА категории «А», сейчас проходит обучение на лицензию Pro. О других изменениях в штабе команды мы сообщим в ближайшее время», — сказано в заявлении пресс-службы «Динамо», которое было опубликовано в телеграм-канале московского клуба.

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После 26 туров РПЛ сезона-2024/2025 «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.