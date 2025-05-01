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Травмированный защитник «Локомотива» Илья Самошников не сыграет в остатке этого сезона

Травмированный защитник «Локомотива» Илья Самошников не сыграет в остатке этого сезона
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Получивший травму в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:2) защитник «Локомотива» Илья Самошников не сыграет в остатке нынешнего сезона, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 27'     0:2 Голенков – 87'    

«К огромному сожалению, для Ильи Самошникова сезон закончен. В ходе медицинского обследования подтвердился первичный и неутешительный диагноз — повреждение костей голеностопного сустава. В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о формате последующей реабилитации футболиста», — отметил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

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Самошников в нынешнем сезоне провёл 33 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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