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Травмированный защитник «Локомотива» Илья Самошников не сыграет в остатке этого сезона

Получивший травму в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:2) защитник «Локомотива» Илья Самошников не сыграет в остатке нынешнего сезона, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«К огромному сожалению, для Ильи Самошникова сезон закончен. В ходе медицинского обследования подтвердился первичный и неутешительный диагноз — повреждение костей голеностопного сустава. В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о формате последующей реабилитации футболиста», — отметил главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный.

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Самошников в нынешнем сезоне провёл 33 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.