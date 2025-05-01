Сёмин высказался о назначении Ролана Гусева исполняющим обязанности тренера в «Динамо»

Известный отечественный специалист Юрий Сёмин высказался о назначении Ролана Гусева исполняющим обязанности тренера в московское «Динамо». Ранее бело-голубые отправили в отставку Марцела Личку.

«Ролану хочу пожелать удачи. Он опытный человек, в прошлом хороший футболист. Вполне возможно, что у него пойдёт в «Динамо». Гусев работал со многими хорошими тренерами. У него есть всё для того, чтобы добиться успеха. Удачи ему, чтобы проявил себя», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 47 очков за 26 матчей.