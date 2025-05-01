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Карпин ответил, связывались ли с ним из «Динамо» по поводу работы

Карпин ответил, связывались ли с ним из «Динамо» по поводу работы
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, связывались ли с ним из московского «Динамо» по поводу работы. Сегодня, 1 мая, бело-голубые объявили об уходе Марцела Лички с поста главного тренера. Ранее СМИ связывали московский клуб с кандидатурой Карпина, который прошлой зимой покинул «Ростов».

— Личку уволили, а вас долгое время связывают с «Динамо». К вам обращались из клуба?
— Я здесь при чём? Нет, конечно, со мной не связывались, — приводит слова Валерия Карпина «Матч ТВ».

Напомним, «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 47 очков за 26 матчей.

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