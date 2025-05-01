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Джанашия: Сёмин всегда готов тряхнуть стариной, его приход пойдёт на пользу «Локомотиву»

Джанашия: Сёмин всегда готов тряхнуть стариной, его приход пойдёт на пользу «Локомотиву»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на новость, что Юрий Сёмин может сменить на посту главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Юрий Павлович всегда готов тряхнуть стариной. У него большой опыт, он через многое прошёл. Для него не будет проблемой возглавить «Локомотив». Думаю, его приход создаст хорошую команду и точно пойдёт на пользу железнодорожникам. Даже будет больше болельщиков на стадионе, чем сейчас. У Палыча было много фанатов, которые ушли вместе с ним», — сказал Заза Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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