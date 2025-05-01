Джанашия: Сёмин всегда готов тряхнуть стариной, его приход пойдёт на пользу «Локомотиву»

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на новость, что Юрий Сёмин может сменить на посту главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Юрий Павлович всегда готов тряхнуть стариной. У него большой опыт, он через многое прошёл. Для него не будет проблемой возглавить «Локомотив». Думаю, его приход создаст хорошую команду и точно пойдёт на пользу железнодорожникам. Даже будет больше болельщиков на стадионе, чем сейчас. У Палыча было много фанатов, которые ушли вместе с ним», — сказал Заза Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.