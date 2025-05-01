Генич отреагировал на увольнение Марцела Лички из «Динамо»

Известный футбольный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на увольнение Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо». Об отставке чешского специалиста стало известно сегодня, 1 мая. Пост главного тренера бело-голубых на временной основе занял Ролан Гусев.

«Очень-очень жаль. Мне Марцел нравился. И футбол его — тоже», — написал Константин Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 47 очков за 26 матчей. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», в активе которого 58 очков.