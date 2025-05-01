«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 1 мая, в первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА встретятся испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, на прошлой стадии Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» выбил из турнира французский «Лион». «Атлетик» одержал победу по сумме двух матчей над шотландским «Рейнджерс».