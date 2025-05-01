Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетик — Манчестер Юнайтед: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы начнётся в 22:00 мск 1 мая 2025 года

«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 1 мая, в первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА встретятся испанский «Атлетик» из Бильбао и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Права на трансляцию матча Лиги Европы УЕФА «Атлетик» Бильбао — «Манчестер Юнайтед» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на прошлой стадии Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» выбил из турнира французский «Лион». «Атлетик» одержал победу по сумме двух матчей над шотландским «Рейнджерс».

Турнирная сетка Лиги Европы
Календарь Лиги Европы
Материалы по теме
Экспресс на Лигу Европы: «Манчестер Юнайтед» пишет завещание, «Будё-Глимт» — историю
Экспресс на Лигу Европы: «Манчестер Юнайтед» пишет завещание, «Будё-Глимт» — историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android