Александр Гришин: кого «Динамо» возьмёт лучше Лички?

Российский экс-футболист Александр Гришин отреагировал на новость об отставке Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

«Личку уволили? Я не ожидал. Мне нравилось, как Личка работал в «Динамо». Команда в прошлом сезоне чуть не выиграла чемпионство, а сейчас у неё есть хорошая поставленная игра в атаке. Конечно, это дело руководства клуба, но кого возьмут лучше Лички? Для меня это шокирующая новость.

Ролан Гусев — кандидатура на пост главного тренера «Динамо» до конца сезона. Он работал с молодёжной командой ЦСКА. Тренировочный процесс везде одинаков, привыкать не надо. Если бы не было других кандидатов, Гусева назначили бы сразу. Но, видимо, они есть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.