Объявлены судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

2 мая (пятница)

«Акрон» – «Динамо» Махачкала: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Зуев.

3 мая (суббота)

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Эдуард Малый.

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

4 мая (воскресенье)

«Факел» – «Спартак»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Андрей Бутенко.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Филипкин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

5 мая (понедельник)

«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Тюмин.

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