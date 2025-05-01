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Саша Зделар получил дисквалификацию в Кубке России и пропустит ответный матч с ЦСКА

Саша Зделар получил дисквалификацию в Кубке России и пропустит ответный матч с ЦСКА
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Бывший хавбек ЦСКА, а ныне футболист санкт-петербургского «Зенита» Саша Зделар получил вторую жёлтую карточку в плей-офф Фонбет Кубка России во втором тайме первого финального матча Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА (2:0), из-за которой он пропустит ответную игру.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

На 72-й минуте он получил второе предупреждение в турнире, если считать с четвертьфинальной стадии. По регламенту это приводит к автоматическому пропуску следующей встречи. Первую жёлтую карточку Зделар заработал ещё в составе ЦСКА – 6 ноября 2024 года в первой четвертьфинальной игре Пути РПЛ с «Рубином» (0:0).

Зделар перешёл в «Зенит» за € 1,3 млн в зимнее трансферное окно, подписав контракт до 30 июня 2026 года. Серб выступал за ЦСКА с лета 2022 года.

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