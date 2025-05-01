Мостовой: человеческие качества должны стоять на первом месте, Личка этим и запомнился

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новость об отставке Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

«Что касается отставки Лички из «Динамо», дыма без огня не бывает. Разговоры об этом уже велись, и мы это слышали. Другое дело, что это странное решение, так как Марцела уволили за четыре тура до конца чемпионата. «Динамо» на чемпионство не претендует и вылетело из Кубка России. Это лишний раз подтверждение моих слов. Какая разница, кто будет стоять на бровке, когда ничего уже не решается? Можно было и не увольнять Личку сейчас.

Самое главное всегда человеческие качества. Личка по этим качествам мне нравился. Я с радостью откликнулся и пошёл к нему на стажировку. Человечность должна стоять на первом месте, и Личка этим мне и запомнился», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.