Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: человеческие качества должны стоять на первом месте, Личка этим и запомнился

Мостовой: человеческие качества должны стоять на первом месте, Личка этим и запомнился
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новость об отставке Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

«Что касается отставки Лички из «Динамо», дыма без огня не бывает. Разговоры об этом уже велись, и мы это слышали. Другое дело, что это странное решение, так как Марцела уволили за четыре тура до конца чемпионата. «Динамо» на чемпионство не претендует и вылетело из Кубка России. Это лишний раз подтверждение моих слов. Какая разница, кто будет стоять на бровке, когда ничего уже не решается? Можно было и не увольнять Личку сейчас.

Самое главное всегда человеческие качества. Личка по этим качествам мне нравился. Я с радостью откликнулся и пошёл к нему на стажировку. Человечность должна стоять на первом месте, и Личка этим мне и запомнился», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Петржела: удивлён отставкой Лички, но уважаю решение «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android