Думфрис прокомментировал ничью 3:3 в матче «Интера» и «Барселоны»

Защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис высказался по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоялась накануне и завершилась вничью со счётом 3:3. На счету Думфриса два гола и один результативный пас.

«Это была хорошая игра, со страстью. После трёх поражений мы снова увидели настоящий «Интер». Я горд. Результат неплохой: понятно, что мы хотели победить, но всё в наших руках, и теперь мы встретимся на «Сан-Сиро». У меня была сложная травма, но теперь я вернулся и смотрю только вперёд! Всё возможно, мы сильная команда. Но это нужно доказывать в каждой игре», — приводит слова Думфриса La Gazzetta dello Sport.

Ответный матч «Барселоны» и «Интера» состоится 6 мая в Милане (Италия).