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Думфрис прокомментировал ничью 3:3 в матче «Интера» и «Барселоны»

Думфрис прокомментировал ничью 3:3 в матче «Интера» и «Барселоны»
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Защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис высказался по итогам первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоялась накануне и завершилась вничью со счётом 3:3. На счету Думфриса два гола и один результативный пас.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Это была хорошая игра, со страстью. После трёх поражений мы снова увидели настоящий «Интер». Я горд. Результат неплохой: понятно, что мы хотели победить, но всё в наших руках, и теперь мы встретимся на «Сан-Сиро». У меня была сложная травма, но теперь я вернулся и смотрю только вперёд! Всё возможно, мы сильная команда. Но это нужно доказывать в каждой игре», — приводит слова Думфриса La Gazzetta dello Sport.

Ответный матч «Барселоны» и «Интера» состоится 6 мая в Милане (Италия).

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