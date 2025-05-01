Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможной отставке Галактионова из «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Команда сегодня на базе проводит восстановительную тренировку под руководством Михаила Галактионова. Готовится к следующей игре РПЛ, она уже в субботу. Слухов много последние дни вокруг команды, но они не соответствуют действительности», — приводит слова Нагорных ТАСС.

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«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 26 сыгранных матчей. Команда Галактионова набрала 45 очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства «Локомотив» сыграет с «Оренбургом» 3 мая.