Заза Джанашия: в матче с «Ростовом» был не «Локомотив», а какая-то другая команда

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал поражение железнодорожников в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:2).

«Не знаю, будет ли отставка Галактионова после вылета «Локомотива» из Кубка России. Однако команда очень плохо сыграла с «Ростовом». Это был не «Локомотив», а какая-то другая команда. Так нельзя играть! У железнодорожников не хватает обоймы футболистов. Игроки что могут, то и делают, но под конец сезона уже устают. Нужно менять трёх-четырёх игроков, способных усилить команду, но таких футболистов в составе нет. Батракова не было, и «Локомотив» стал совсем другим. Не должна команда зависеть от одного человека», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.