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Заза Джанашия: в матче с «Ростовом» был не «Локомотив», а какая-то другая команда

Заза Джанашия: в матче с «Ростовом» был не «Локомотив», а какая-то другая команда
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Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал поражение железнодорожников в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 27'     0:2 Голенков – 87'    

«Не знаю, будет ли отставка Галактионова после вылета «Локомотива» из Кубка России. Однако команда очень плохо сыграла с «Ростовом». Это был не «Локомотив», а какая-то другая команда. Так нельзя играть! У железнодорожников не хватает обоймы футболистов. Игроки что могут, то и делают, но под конец сезона уже устают. Нужно менять трёх-четырёх игроков, способных усилить команду, но таких футболистов в составе нет. Батракова не было, и «Локомотив» стал совсем другим. Не должна команда зависеть от одного человека», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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