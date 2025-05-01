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Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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«Ман Сити» рассматривает вратаря «Порту» Кошту в качестве замены Эдерсону — ESPN

«Ман Сити» рассматривает вратаря «Порту» Кошту в качестве замены Эдерсону — ESPN
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«Манчестер Сити» следит за несколькими вратарями в преддверии летнего трансферного окна, в том числе изучает вариант с покупкой 25-летнего вратаря «Порту» Диогу Кошты, в котором «горожане» видят потенциальную замену на фоне новой неопределённости с будущим 31-летнего голкипера Эдерсона, пишет ESPN.

Эдерсон был близок к переходу в саудовскую Про-Лигу прошлым летом, и ожидается, что в конце этого сезона у игрока сборной Бразилии будет больше предложений. Отмечается, что он заинтересован в потенциальном переходе в чемпионат Саудовской Аравии этим летом.

У Эдерсона контракт с «Сити» до 2026 года, но клуб готов санкционировать его уход, если стоимость трансфера будет удовлетворительной.

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