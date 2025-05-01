Александр Гришин сравнил столкновение Глебова с Адамовым с эпизодом Акинфеева и Веллитона

Бывший российский футболист Александр Гришин сравнил столкновение игрока ЦСКА Кирилла Глебова с голкипером «Зенита» Денисом Адамовым с эпизодом Игоря Акинфеева и Веллитона, когда бразильский нападающий «Спартака» нанёс вратарю ЦСКА травму.

«Что касается ситуации с Глебовым и Адамовым, сначала фол показался очень страшным. Уже при повторе было видно, что Глебов набрал скорость, но уходил от столкновения. Честно говоря, этот момент напомнил мне столкновения Веллитона с Акинфеевым, когда Игорь порвал «кресты». Кириллу надо останавливаться в таких моментах и уважать вратарей. Глебов уже должен был получить красную карточку в матче с «Динамо». Могло ещё получиться так, чтобы Адамову дали красную за то, что ударил Кирилла в лицо. Я бы по спортивному принципу поступил, как судья, дав две жёлтые. Если по правилам удар в лицо — красная вратарю «Зенита», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.