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Александр Гришин сравнил столкновение Глебова с Адамовым с эпизодом Акинфеева и Веллитона

Александр Гришин сравнил столкновение Глебова с Адамовым с эпизодом Акинфеева и Веллитона
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Бывший российский футболист Александр Гришин сравнил столкновение игрока ЦСКА Кирилла Глебова с голкипером «Зенита» Денисом Адамовым с эпизодом Игоря Акинфеева и Веллитона, когда бразильский нападающий «Спартака» нанёс вратарю ЦСКА травму.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'     2:0 Мостовой – 57'    

«Что касается ситуации с Глебовым и Адамовым, сначала фол показался очень страшным. Уже при повторе было видно, что Глебов набрал скорость, но уходил от столкновения. Честно говоря, этот момент напомнил мне столкновения Веллитона с Акинфеевым, когда Игорь порвал «кресты». Кириллу надо останавливаться в таких моментах и уважать вратарей. Глебов уже должен был получить красную карточку в матче с «Динамо». Могло ещё получиться так, чтобы Адамову дали красную за то, что ударил Кирилла в лицо. Я бы по спортивному принципу поступил, как судья, дав две жёлтые. Если по правилам удар в лицо — красная вратарю «Зенита», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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