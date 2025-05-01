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Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет до конца сезона из-за травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет до конца сезона из-за травмы
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не выйдет на поле в нынешнем сезоне. Об этом сообщил главный тренер монегасков Ади Хюттер. Хавбек «Монако» травмирован.

«Головин выбыл до конца сезона из-за травмы приводящих мышц», — приводит слова Хюттера французское онлайн-издание L'Équipe.

В нынешнем сезоне Головин провёл за «Монако» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 25 млн.

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