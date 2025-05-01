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Непомнящий: я удовлетворён работой Лички — «Динамо» в прошлом сезоне боролось за золото

Непомнящий: я удовлетворён работой Лички — «Динамо» в прошлом сезоне боролось за золото
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о чешском специалисте Марцеле Личке, который сегодня, 1 мая, покинул московское «Динамо».

«У меня нет понимания, по каким критериям работодатели нанимают и увольняют тренеров. «Динамо» за последнее время стало третьим и могло бороться за золото. Не знаю, что делать команде. Наверняка в «Динамо» принимают решения думающие люди. Посмотрим, как они думают. Личка на ура работал с «Оренбургом» и многое поменял в «Динамо». Но проблема возникла там, где её не ждали. Я удовлетворён работой Лички», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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