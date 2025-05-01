Франк Артига отправил письмо в ФИФА из-за задолженности «Химок» по зарплате

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера Франка Артиги, заявил, что испанец написал письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за задолженности подмосковных «Химок» по зарплате.

«Ситуация с выплатами так и не поменялась, Артига написал заявление в ФИФА. Другое дело, что сейчас выходные, хочешь не хочешь — всё пройдёт в понедельник», — приводит слова Селюка «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее подмосковный клуб объявил, что Артига и его тренерский штаб покинули команду по соглашению сторон. После 26 туров РПЛ «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.