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«Спасибо, Марцел, за сказку». В «Динамо» попрощались с экс главным тренером Личкой

«Спасибо, Марцел, за сказку». В «Динамо» попрощались с экс главным тренером Личкой
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Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала видеоролик, посвящённый бывшему главному тренеру команды Марцелу Личке. Чешский специалист покинул клуб сегодня, 1 мая. Личка возглавлял «Динамо» с 2023 года. Ранее он работал в «Оренбурге».

Видео доступно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

После 26 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. В следующем матче в рамках внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в Самаре и состоится 5 мая.

Под руководством Марцела Лички «Динамо» было близко к завоеванию чемпионского титула в прошлом сезоне, однако из-за поражения от «Краснодара» бело-голубые довольствовались только третьим местом.

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