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Юрий Белоус: история с воспитанниками ЦСКА — большой плюс для клуба и Николича

Юрий Белоус: история с воспитанниками ЦСКА — большой плюс для клуба и Николича
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил работу главного тренера ЦСКА Марко Николича с воспитанниками армейцев. В этом сезоне сербский специалист привлёк к основе нескольких молодых игроков, включая Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.

«К Николичу отношусь с большой симпатией, как и многие другие. Понятно, что основной фактор оценки работы тренера — результат. К сожалению, в матче с «Зенитом» положительного результата для ЦСКА не было. Но тем не менее история с воспитанниками ЦСКА — большой плюс для клуба и Николича», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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