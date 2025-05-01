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«Динамо» при Марцеле Личке набрало 103 очка в РПЛ — это третий результат в лиге

«Динамо» при Марцеле Личке набрало 103 очка в РПЛ — это третий результат в лиге
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Московское «Динамо» набрало 103 очка в Российской Премьер-Лиге под руководством Марцела Лички, это третий результат в лиге с 2023 года. Первый результат у «Краснодара» (114 очков), второй — у «Зенита» (111 очков). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sport. Личка возглавил бело-голубых летом 2023-го, клуб чешский специалист покинул сегодня, 1 мая.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко). «Динамо», в свою очередь, располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков.

В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на выезде 5 vfz.

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