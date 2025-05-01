Тюкавин обратился к Личке после увольнения тренера из «Динамо»

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин поблагодарил бывшего главного тренера команды Марцела Личку за совместную работу и пожелал удачи в будущей карьере. В четверг, 1 мая, стало известно об уходе Лички с поста главного тренера «Динамо».

«Марцел, спасибо за совместную работу! С вами я провёл свой самый успешный сезон на данный момент, став лучшим игроком года. Ваши советы и наставления сыграли большую роль в моём развитии — как футболиста и как человека. Спасибо за доверие и поддержку! Желаю удачи — и остаёмся на связи», — написал Тюкавин в социальной сети.

Отметим, что Константин Тюкавин сейчас травмирован. В начале весны нападающий «Динамо» серьёзно повредил колено и перенёс хирургическое вмешательство. До конца этого сезона Тюкавин уже не сыграет. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.