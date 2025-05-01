Генеральный директор «Химок» Брехов: мы нужны российскому футболу

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов заявил, что Российская Премьер‑Лига многое потеряет, если подмосковный клуб покинет соревнование.

— Как бы вы ответили на вопрос, зачем нужны «Химки» в РПЛ?

— «Химки» — это команда с историей. Они нужны российскому футболу. Без «Химок» РПЛ будет хуже, на мой взгляд. Как и «Химкам» — без РПЛ, — приводит слова Брехова «Матч ТВ».

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче подмосковная команда сыграет с «Ростовом» на домашней арене. Лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» (58 очков).