«Барселона» сделала заявление о травме Кунде, игрок может пропустить три недели
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«Барселона» на официальном сайте сделала заявление относительно состояния здоровья правого защитника сине-гранатовых Жюля Кунде, получившего повреждение во время матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
«Тесты, проведённые игроку первой команды Жюлю Кунде, показали, что у него повреждение дистального отдела подколенного сухожилия левой ноги. Его возвращение будет зависеть от скорости восстановления», — сказано в заявлении каталонского клуба.
Как сообщает журналист AS Хави Мигель, французский футболист не сможет выходить на поле в течение трёх недель.
Кунде был заменён на 40-й минуте матча с «Интером».
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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