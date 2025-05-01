«Барселона» сделала заявление о травме Кунде, игрок может пропустить три недели

«Барселона» на официальном сайте сделала заявление относительно состояния здоровья правого защитника сине-гранатовых Жюля Кунде, получившего повреждение во время матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

«Тесты, проведённые игроку первой команды Жюлю Кунде, показали, что у него повреждение дистального отдела подколенного сухожилия левой ноги. Его возвращение будет зависеть от скорости восстановления», — сказано в заявлении каталонского клуба.

Как сообщает журналист AS Хави Мигель, французский футболист не сможет выходить на поле в течение трёх недель.

Кунде был заменён на 40-й минуте матча с «Интером».

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