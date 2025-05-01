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«Факел» сообщил, что Дзиов успешно перенёс операцию после перелома голени

«Факел» сообщил, что Дзиов успешно перенёс операцию после перелома голени
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«Факел» в телеграм-канале сообщил, что центральный защитник воронежской команды Макс Дзиов успешно перенёс операцию после перелома левой голени со смещением отломков, полученного в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ильин – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Нашему защитнику Максу Дзиову, который получил тяжёлую травму в матче с «Рубином», сделали операцию в Казани, она прошла успешно.

Макс чувствует себя отлично. Когда позволит ситуация, клуб организует отправку игрока в Москву для прохождения дальнейшей реабилитации в местной клинике», — написано в соцсети «Факела».

В нынешнем сезоне Дзиов провёл за «Факел» 23 матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

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