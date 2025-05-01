Гришин: неправильно ставить воспитанников ради воспитанников, надо выпускать сильнейших

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о поражении ЦСКА от «Зенита» (0:2), а также прокомментировал выход в составе армейцев большого числа воспитанников.

«Какая ротация произошла у ЦСКА в матче с «Зенитом»? Роша не мог играть из-за дисквалификации, а у Дивеева — травма. Я думал, что в центр защиты поставят Мойзеса, а Кругового налево, чтобы в связке центральных защитников был хоть один опытный игрок. Но Николич решил иначе. У «Зенита» же вообще произошла ротация шестерых футболистов. Мне понравилась игра: «Зенит» забил свои голы, а у Бистровича был убойный момент, но выручил Адамов. 0:2 — неудобный результат для ЦСКА, но удобный для «Зенита». Теперь армейцам придётся играть больше в атаку и использовать высокий прессинг.

Почему выход пяти воспитанников ЦСКА — это нонсенс? Можно в старт поставить 10 воспитанников, но бороться за 10-е место. Неправильно ставить воспитанников ради воспитанников. Можно, как «Локомотив», бороться за шестое-седьмое место. Надо ставить сильнейших, и Николич посчитал, что эти воспитанники сильнее запасных. Вчерашняя игра показала, что молодёжи пока сложновато с «Зенитом». У петербуржцев играют Луис Энрике, Лусиано, Вендел и на замену ещё выходит Барриос», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ответный матч пройдёт в среду, 14 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак» и «Ростов».