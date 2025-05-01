Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судью перед матчем с «Сельтой»

Клубное телевидение мадридского «Реала» подвергло критике главного арбитра грядущего матча 34-го тура Ла Лиги с «Сельтой» Хесуса Хиль Мансано. Эта игра состоится 4 мая.
В своём видео ТВ «сливочных» напомнило, что Хиль Мансано является участником судейского скандала, произошедшего в матче с «Валенсией» (2:2) в минувшем сезоне испанской Примеры, когда он дал свисток об окончании встречи в момент удара по воротам полузащитника Джуда Беллингема, закончившегося голом. В результате забитый мяч не был засчитан. Кроме того, Хиль Мансано показал возмущённому Беллингему красную карточку.
Также в своём ролике клубное телевидение «Реала» отметило, что названный рефери всегда наносил вред «сливочным», не назначая пенальти в их пользу или не удаляя игроков соперника.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
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