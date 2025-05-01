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В «Крыльях Советов» отреагировали на новость, что Личка возглавит команду

В «Крыльях Советов» отреагировали на новость, что Личка возглавит команду
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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов высказался на тему возможного назначения на пост главного тренера команды уволенного из московского «Динамо» Марцела Лички.

«Появилась новость, что Марцел Личка может возглавить «Крылья Советов». Фейк», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

1 мая московское «Динамо» объявило, что главный тренер команды Марцел Личка покинул занимаемую должность. В последнем матче под управлением чешского специалиста бело-голубые уступили во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России московскому «Спартаку» (1:2). Ранее сообщалось, что Личка может стать главным тренером «Крыльев Советов».

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