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Защитник «Факела» Макс Дзиов рассказал о самочувствии после операции на сломанной ноге

Защитник «Факела» Макс Дзиов рассказал о самочувствии после операции на сломанной ноге
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Центральный защитник «Факела» Макс Дзиов рассказал, как себя чувствует после операции на сломанной ноге. Футболист получил травму в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ильин – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Чувствую себя после операции прекрасно. Помогает поддержка клуба и болельщиков. Скорее бы восстановиться», — сказал Дзиов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Дзиов провёл за «Факел» 23 матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

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