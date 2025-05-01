Защитник «Факела» Макс Дзиов рассказал о самочувствии после операции на сломанной ноге

Центральный защитник «Факела» Макс Дзиов рассказал, как себя чувствует после операции на сломанной ноге. Футболист получил травму в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).

«Чувствую себя после операции прекрасно. Помогает поддержка клуба и болельщиков. Скорее бы восстановиться», — сказал Дзиов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Дзиов провёл за «Факел» 23 матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

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