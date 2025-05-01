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Макс Дзиов: ни капли злости из-за травмы у меня на Рожкова нет

Макс Дзиов: ни капли злости из-за травмы у меня на Рожкова нет
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Центральный защитник «Факела» Макс Дзиов поделился деталями разговора с защитником «Рубина» Ильёй Рожковым, в столкновении с которым сломал ногу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ильин – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Вообще не держу зла на Рожкова. Это же просто игровой момент. Тем более что он мне написал слова поддержки. Дружелюбно пообщались. Вообще ни капли злости у меня на него нет. Я прекрасно к нему отношусь», — сказал Дзиов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Дзиов провёл за «Факел» 23 матча во всех турнирах. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

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