Макс Дзиов: ни капли злости из-за травмы у меня на Рожкова нет

Центральный защитник «Факела» Макс Дзиов поделился деталями разговора с защитником «Рубина» Ильёй Рожковым, в столкновении с которым сломал ногу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Вообще не держу зла на Рожкова. Это же просто игровой момент. Тем более что он мне написал слова поддержки. Дружелюбно пообщались. Вообще ни капли злости у меня на него нет. Я прекрасно к нему отношусь», — сказал Дзиов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Дзиов провёл за «Факел» 23 матча во всех турнирах. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 700 тыс.