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Модрич и Васкес продлят контракты с «Реалом» до завершения клубного ЧМ — AS

Модрич и Васкес продлят контракты с «Реалом» до завершения клубного ЧМ — AS
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39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич и 33-летний правый защитник «сливочных» Лукас Васкес, чьи контракты с клубом заканчиваются 30 июня, продлят контракты до завершения клубного чемпионата мира (15 июля). Об этом сообщает AS.

По информации источника, оба футболиста проведут встречу с руководством испанского гранда после окончания Ла Лиги, на которой согласуют пролонгацию их трудовых соглашений ещё на две недели. Подчёркивается, что Модричу и Васкесу будет проблематично продлить контракты на полноценный сезон. Особенно это касается 33-летнего защитника, на чьё место должен прийти Трент Александер-Арнольд.

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