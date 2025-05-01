У Ямаля 55 результативных действий к 17 годам, у Роналду было девять, у Месси — одно — Sky
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17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль провёл 100-й матч в профессиональной карьере. Юбилейная игра выпала на первый полуфинал Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером» (3:3). В нём испанец отметился одним забитым мячом. Sky Sports сравнил статистику Ямаля к 17 годам с показателями форвардов «Реала» и «Барселоны» прошедших лет Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1' 0:2 Думфрис – 21' 1:2 Ямаль – 24' 2:2 Ф. Торрес – 38' 2:3 Думфрис – 64' 3:3 Зоммер – 65'
По данным источника, в активе Ламина Ямаля 22 гола и 33 результативные передачи в 100 матчах на профессиональном уровне. У Криштиану Роналду к 17 годам было 19 матчей во взрослом футболе, в которых он отметился пятью голами и четырьмя голевыми передачами. Месси в свои 17 лет провёл девять матчей и забил один гол.
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