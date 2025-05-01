У Ямаля 55 результативных действий к 17 годам, у Роналду было девять, у Месси — одно — Sky

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль провёл 100-й матч в профессиональной карьере. Юбилейная игра выпала на первый полуфинал Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером» (3:3). В нём испанец отметился одним забитым мячом. Sky Sports сравнил статистику Ямаля к 17 годам с показателями форвардов «Реала» и «Барселоны» прошедших лет Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

По данным источника, в активе Ламина Ямаля 22 гола и 33 результативные передачи в 100 матчах на профессиональном уровне. У Криштиану Роналду к 17 годам было 19 матчей во взрослом футболе, в которых он отметился пятью голами и четырьмя голевыми передачами. Месси в свои 17 лет провёл девять матчей и забил один гол.