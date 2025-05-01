Роналду в одиночестве разговаривал сам с собой после поражения в матче азиатской ЛЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду разговаривал сам с собой и активно жестикулировал после поражения в полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов с «Кавасаки Фронтале» (2:3).

Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча:

После игры португальский футболист остался в одиночестве в центральном круге. Роналду разводил руками, пожимал плечами, смотрел в небо и общался сам с собой.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.