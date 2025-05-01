Роналду в одиночестве разговаривал сам с собой после поражения в матче азиатской ЛЧ
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду разговаривал сам с собой и активно жестикулировал после поражения в полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов с «Кавасаки Фронтале» (2:3).
Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/2 финала
30 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 3
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
0:1 Ито – 10' 1:1 Мане – 28' 1:2 Ozeki – 41' 1:3 Иэнага – 76' 2:3 Яхья – 87'
Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча:
После игры португальский футболист остался в одиночестве в центральном круге. Роналду разводил руками, пожимал плечами, смотрел в небо и общался сам с собой.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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