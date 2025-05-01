Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб Бильбао — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду в одиночестве разговаривал сам с собой после поражения в матче азиатской ЛЧ

Роналду в одиночестве разговаривал сам с собой после поражения в матче азиатской ЛЧ
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду разговаривал сам с собой и активно жестикулировал после поражения в полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов с «Кавасаки Фронтале» (2:3).

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/2 финала
30 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 3
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
0:1 Ито – 10'     1:1 Мане – 28'     1:2 Ozeki – 41'     1:3 Иэнага – 76'     2:3 Яхья – 87'    

Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча:

После игры португальский футболист остался в одиночестве в центральном круге. Роналду разводил руками, пожимал плечами, смотрел в небо и общался сам с собой.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
У Ямаля 55 результативных действий к 17 годам, у Роналду было девять, у Месси — одно — Sky
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android