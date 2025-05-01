«Юргорден» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций начнётся в 22:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 1 мая, в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА встретятся шведский «Юргорден» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Теле2-Арена» в Стокгольме (Швеция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответный матч между командами пройдёт в Лондоне. Игра назначена на четверг, 8 мая. В финале турнира победитель двухматчевого противостояния встретится с сильнейшей командой из пары «Бетис» — «Фиорентина».

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обошла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.